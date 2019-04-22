22 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

"Провели весь комплекс реанимационных мероприятий". В челябинском минздраве рассказали о смерти ветерана в больнице

В региональном минздраве опровергли информацию о смерти ветерана Великой Отечественной войны на лавочке возле больницы. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что мужчине провели весь комплекс реанимационных мероприятий в условиях стационара, но спасти не смогли.

Напомним, 19 апреля в больнице Кизильского скончался 95-летний мужчина. Ранее в медицинское учреждение его доставили родственники. Мужчина жаловался на сердечную недостаточность. По данному факту следствием организована доследственная проверка.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что ветеран умер на лавочке у больницы, якобы мужчину отказались госпитализировать под предлогом, что "мест нет".

В региональном минздраве данную информацию опровергли. Ветерану была назначена плановая госпитализация.

"Больница предложила прислать за ним "скорую", но родственники предпочли привезти его сами. Мужчина поднимался на крыльцо, и ему стало плохо. Его тут же доставили в приемный покой, провели весь комплекс реанимационных мероприятий в условиях стационара, но, к сожалению, спасти не смогли", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В минздраве сообщили, что у родственников ветерана претензий к действиям медперсонала нет.

Также в пресс-службе ведомства рассказали, что в регионе ежегодно проводится диспансеризация ветеранов, в каждом стационаре есть палаты, специально предназначенные для ветеранов.

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"Провели весь комплекс реанимационных мероприятий". В челябинском минздраве рассказали о смерти ветерана в больнице

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Теги: минздрав, ветеран, больница, СК,



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Ранее 22.04.2019 05:28 Мск В больнице Кизильского скончался 95-летний пенсионер

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