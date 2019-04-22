СМИ: Встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет 25 апреля на острове Русский

Переговоры лидеров России и КНДР запланированы на 25 апреля во Владивостоке на острове Русский, сообщают источники газеты "Известия".

Владимир Путин прибудет в столицу ДФО перед поездкой на саммит "Один пояс - один путь", который пройдет в Пекине 26 - 27 апреля.

По данным Regnum, доступ студентов в корпус S Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский практически полностью перекрыт.

При этом высказываются предположения, что встреча будет проходить в каком-то другом корпусе университета, а в корпусе S пройдет концерт или театрализованное представление.

Служба безопасности ДВФУ ужесточила пропускной режим на территории, где должна пройти встреча глав России и Северной Кореи.

Ранее в Кремле сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля. Визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точная дата, время и место встречи не сообщаются из соображений безопасности.