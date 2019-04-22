Развязку у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге реконструируют за 122 млн рублей

В Екатеринбурге пройдет масштабная реконструкция транспортной развязки около аэропорта Кольцово. Объявление о проведении конкурсных торгов и поиске подрядчика опубликовано на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает региональное управление автодорог, на работы планируется выделить 122,4 млн руб. из областного бюджета. Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать съезды и въезды на четырех развязках: речь идет о съезде со стороны "Птицефабрики" в сторону Екатеринбурга, съездах и выездах от аэропорта к Химмашу, к рынку Бахчиванджи и на улицу Просторная.

Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 7,8 км, работы необходимо закончить к 20 сентября. Итоги аукциона планируют подвести 16 мая, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись три автомобиля.