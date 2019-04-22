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Общество Приволжский ФО Пермский край

Для строительства инфекционной больницы в Перми не будут рубить деревья

Территория земельного участка в Перми по ул. Калинина, 84а не относится зоне городских лесов и не входит в границы Пермского городского лесничества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Это значит, что для строительства инфекционной больницы не будет производиться вырубка городских лесов - такое заявление сделал министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров по итогам выездной инспекции на участок, которая состоялась на прошлой неделе.

"Мы понимаем, что людей волнует, что будет с этой площадкой, как она будет развиваться, какие объекты здесь планируется построить. Вы видите, что сейчас площадка в заброшенном, плачевном состоянии. И мы прекрасно понимаем, что пользы горожанам в таком виде она не приносит. Здесь планируется построить необходимый всем жителям социальный объект – больницу. Ее давно ждут. Могу заверить, что зона городских лесов никаким образом не будет затрагиваться ни при строительстве больницы, ни при последующем использовании этого земельного участка", - пояснил министр.

Он отметил, что площади участка достаточно как для размещения больницы, так и для ее последующего расширения, размещения других медицинских объектов.

Существующую на участке растительность назвали "дикорастущей" и объяснили ее появление тем, что базу долго не использовали. Выборочное удаление зеленых насаждений будет производиться только по необходимости. Кроме того, проект нового больничного комплекса будет предусматривать ландшафтную составляющую, которая будет учитывать как существующие, так и новые зеленые насаждения.

Напомним, 20 апреля жители микрорайона Закамск города Перми вышли на митинг против вырубки леса. Пермяки считают, что земельные участки с лесом не должны отдаваться под застройку. По информации активистов, общая площадь вырубки составит 40 га. Митингующие назвали строительство больницы "ширмой, за которой проглядываются коммерческие проекты".

На митинге общественники предложили провести инвентаризацию неучтенных лесных насаждений и придать им статус городского леса. В состав лесного фонда активисты предложили включить и участок на Калинина.

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Для строительства инфекционной больницы в Перми не будут рубить деревья

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Теги: инфекционная больница, строительство, лес, закамск



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