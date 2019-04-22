Волейболистки "Уралочки" выиграли молодежный чемпионат России

В уральской столице завершился второй финальный тур чемпионата России среди молодежных клубов. Лучшими, как и годом ранее, стали волейболистки "Уралочки-НТМК".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в активе уральских волейболисток 21 победа и лишь одно поражение на предварительном этапе. На первом и втором финальных этапах "Уралочка" не оставила соперникам шансов и одержала дважды по пять побед в пяти матчах.

Таким образом, "Уралочка" вновь завоевала титул сильнейшей команды страны. "Серебро" молодежной лиги досталось казанскому "Динамо-Академия-УОР", "бронза" - у челябинского "Динамо-Метар".