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"Земля начинает "садиться": в Сибае около карьера обнаружена трещина в грунте

В Сибае активисты сообщили о трещине в земле, которая обнаружена недалеко от отвалов и борта карьера Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК, структура УГМК).

Как заявляется в группе "Сибай, дыши" в социальных сетях, видно, что земля очень сильно просела, при этом ее пытаются сверху отсыпать. По словам очевидцев, трещина становится глубже, расширяется и двигается дальше.

Также отмечается, что место охраняется: к общественникам подъехали неизвестные и попросили удалиться с территории, поскольку она закрытая.

трещина в Сибае(2019)|Фото: vk.com/sibaydishi

В Госкомитете Башкирии по ЧС со ссылкой на данные Сибайского филиала УГОК заявили, что трещина возле Сибайского карьера не представляет опасности для населения.

трещина в Сибае(2019)|Фото: vk.com/sibaydishi

В ведомстве уверяют, что она проходит по границе Восточно-Сибайского разлома через карьер еще с 1990-х годов и в размерах не увеличивается.

трещина в Сибае(2019)|Фото: vk.com/sibaydishi

Как сообщало Накануне.RU, 20 апреля жители Сибая на народном сходе обратились к руководству Учалинского ГОКа, чиновникам мэрии и прокуратуре в связи со сложной экологической ситуацией в городе.

В ноябре 2018 года в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

Напомним, 27 февраля в Сибае прошла встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и гендиректора холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) Андрея Козицына с жителями города. При этом, по мнению гендиректора предприятия, не доказаны ни вина предприятия в возгорании Сибайского карьера, ни взаимосвязь между выбросами с карьера и ухудшением самочувствия горожан.

На прошлой неделе в СПЧ выявили, что подтопление не помогает. В Сибае, несмотря на принятые меры, продолжается тление руды в шахтах месторождения УГМК, и соответственно, выделение опасного для здоровья сернистого газа.

21 апреля Сибай посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Как сообщает пресс-служба правительства республики, он представил к государственным наградам 39 участников ликвидации последствий тления руды в сибайском карьере. Среди награжденных - горняки, врачи, активисты группы "Сибай, дыши", а также первый замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов и глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

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"Земля начинает "садиться": в Сибае около карьера обнаружена трещина в грунте

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Теги: сибай, трещина, карьер, угмк



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