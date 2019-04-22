Уральский депутат написал заявление в прокуратуру на УГМК, которая сих пор не убрала незаконный шлагбаум в лесу

Предприятие "Святогор" (входит в УГМК) не выполнило предписание прокуратуры и не демонтировало незаконно установленный контрольно-пропускной пункт (КПП) в лесу на севере Свердловской области. Как сообщил Накануне.RU депутат Ивделя Николай Заморин, его дважды не пустили в посёлок манси в марте 2019 года. Сейчас он написал заявление в прокуратуру.

Напомним, что прокуратура Ивделя ещё в октябре 2018 года внесла представление в адрес "Святогора" и попросила устранить нарушения. По словам депутата, шлагбаум убрали, но через месяц "Святогор" вновь разместил на том же месте контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом, "которые используются прежде всего для сокрытия объективной информации о загрязнении природной среды".

Речь идёт о шлагбауме и табличке "Проход запрещён", которые установили на территории Лаксийского лесничества. От карьеров УГМК (Шемур и Ново-Шемур) КПП находится в 16 км. На этой территории реки, озёра, леса и посёлок манси.

"Был незаконно установлен шлагбаум с круглосуточным контрольно-пропускным пунктом, который не только перекрывает доступ в лес граждан, но ограничивает возможность проезда к селениям представителей народности манси, проживающих на расстоянии 3-4 километра от автодороги на берегу реки Тальтия", отравленной в результате производственной деятельности предприятия УГМК, - сообщается в документе.

По словам Заморина, жителей Ивделя неоднократно задерживали на контрольно-пропускном пункте и запрещали проехать лес. А причина одна - у людей нет "заветного" пропуска от "Святогора".

"Что могут сказать эти охранники? Мол, инструкция у них есть, по которой они пропускают только те машины, у которых есть пропуска, выданные предприятием "Святогор". Они выписали 10 пропусков для манси и всё. Подвозил как-то отца и маленького ребёнка. До шлагбаума, а потом они идут пешком. А как им дальше жить? Там даже автобуса нет", - рассказал депутат.

С такой проблемой также сталкивался заповедник "Денежкин Камень". С 10 сентября 2018 года в лес никого не пускают.

Ранее специалисты заповедника "Денежкин Камень" сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области. Там начали погибать реки и леса из-за превышения нормы меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК. А по словам сотрудника Пермского государственного университета Евгении Ворончихиной, если не вычерпать из рек все донные отложения, то очаг загрязнения будет оказывать негативное влияние не одно столетие.