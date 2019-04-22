Российские банки готовят к введению санкций против IT-инфраструктуры

Центробанк предупредил российские кредитные организации о санкционных рисках сотрудничества с процессинговыми центрами, работающими на Западе.

Для снижения издержек на поддержку IT-инфраструктуры кредитные организации широко используют аутсорсинг, говорится в письме, разосланном в личные кабинеты банков регулятором. Как правило, такие центры работают на Западе и подвержены санкциям. Они могут отказать банкам в обслуживании, что может привести к неисполнению ими обязательств перед клиентами, пишет "Коммерсант".

Центральный банк рекомендовал кредитным учреждениям организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. При актуализации этого плана следует руководствоваться подготовленным Банком России стандартом обеспечения информационной безопасности в части управления риском нарушения безопасности при аутсорсинге. Актуализированный план действий кредитные организации должны прислать в ЦБ.

Ранее появилась инициатива создания "реестра ненадежных поставщиков информационно-технологических услуг", с которыми банкам будет запрещено работать. Напомним, в марте текущего года Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов санкционного "Еврофинанс Моснарбанка".

Позднее СМИ сообщили, что крупные банки России разрабатывают план действий на случай введения санкций США, которые могут лишить банки доступа к американской финансовой системе.