В ПГНИУ учредят стипендию имени Олега Подвинцева

Фонд целевого капитала Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) выступил с инициативой учредить именную стипендию Олега Подвинцева для студентов историко-политологического факультета ПГНИУ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Премия будет выплачиваться ежегодно из средств фонда. Инициативу поддержали кафедра политических наук ПГНИУ и ПФИЦ УрО РАН. На выплату этих стипендий будут направлены средства, собранные в вечер памяти профессора ПГНИУ Олега Подвинцева, который состоится 24 апреля, в 18.30, в баре "Библиотека".

В рамках вечера памяти состоится презентация его последней книги "Империя и споры о ней", посвященная анализу империй как особой формы политики. В монографии рассмотрены ряд вопросов, связанных с понятием "империя" и сопутствующих этому типу государства проблем. Средства на издание книги были собраны коллегами и учениками профессора. Тем, кто пожертвовал на издание книги 1000 руб. смогут получить экземпляр книги во время презентации.

Напомним, пермский политолог, профессор кафедры политических наук Олег Подвинцев скончался 22 апреля 2018 г. Он умер в городской клинической больнице № 3.

Подвинцев был заведующим отделом по исследованию политических институтов и процессов Пермского научного центра УрО РАН. Он стал автором более 160 научных публикаций.

Вместе с другими активистами Подвинцев участвовал в кампании за прямые выборы мэра Перми.