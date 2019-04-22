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Спорт В России За рубежом

Александр Головин забил гол в ворота ПСЖ, досрочно ставшего чемпионом Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить гол в ворота лидера чемпионата Франции ПСЖ. Однако его команде это не помогло, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в воскресенье в Париже и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе ПСЖ три мяча забил форвард Килиан Мбаппе. Александр Головин отличился на 80-й минуте, когда счет был уже 3:0.

Стоит отметить, что в минувшие выходные парижский клуб досрочно стал чемпионом Франции.

Напомним, в феврале этого года Головин был признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата страны после победы "Монако" над "Тулузой".

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Александр Головин забил гол в ворота ПСЖ, досрочно ставшего чемпионом Франции

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Теги: Головин, Монако, ПСЖ, гол



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