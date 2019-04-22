В Тюмени столкнулись шесть машин, пострадали двое
В Тюмени произошла массовая авария с пострадавшими, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Столкновение шести машин произошло 20 апреля. Управлявший "Range rover" водитель задел несколько машин, стоявших перед перекрёстком Салтыкова-Щедрина – 50 лет ВЛКСМ и на нём, а потом врезался в теплотрассу и перевернулся.
Водитель заявил, что ему во время поездки стало плохо. Кроме него пострадала молодая пассажирка одной из задетых "Range rover" машин.