В Тюмени столкнулись шесть машин, пострадали двое

В Тюмени произошла массовая авария с пострадавшими, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Столкновение шести машин произошло 20 апреля. Управлявший "Range rover" водитель задел несколько машин, стоявших перед перекрёстком Салтыкова-Щедрина – 50 лет ВЛКСМ и на нём, а потом врезался в теплотрассу и перевернулся.

Водитель заявил, что ему во время поездки стало плохо. Кроме него пострадала молодая пассажирка одной из задетых "Range rover" машин.