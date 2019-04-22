22 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени столкнулись шесть машин, пострадали двое

В Тюмени произошла массовая авария с пострадавшими, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
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Столкновение шести машин произошло 20 апреля. Управлявший "Range rover" водитель задел несколько машин, стоявших перед перекрёстком Салтыкова-Щедрина – 50 лет ВЛКСМ и на нём, а потом врезался в теплотрассу и перевернулся.

Водитель заявил, что ему во время поездки стало плохо. Кроме него пострадала молодая пассажирка одной из задетых "Range rover" машин.

Массовая авария Тюмень 50 лет ВЛКСМ Салтыкова-Щедрина(2019)|Фото: vk.com

Массовая авария Тюмень 50 лет ВЛКСМ Салтыкова-Щедрина(2019)|Фото: vk.com

Массовая авария Тюмень 50 лет ВЛКСМ Салтыкова-Щедрина(2019)|Фото: vk.com

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В Тюмени столкнулись шесть машин, пострадали двое

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Теги: массовая авария, 50 лет ВЛКСМ, перекрёсток



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