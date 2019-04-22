Бывшие президент банка "Югра" и председатель правления отправлены под домашний арест

Бывший председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев и экс-президент кредитной организации Алексей Нефедов отправлены под домашний арест.

Мера пресечения будет действовать два месяца, сообщает "Интерфакс".

20 апреля Басманный суд Москвы отправил мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест.

Алексей Хотин

Все трое являются фигурантами уголовного дела о хищении денежных средств банка в сумме 7,5 млрд руб.