22 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Красноуфимцы собираются митинговать против мусорного завода

Жители Красноуфимска уведомили администрацию муниципального образования о намерении провести 4 мая митинг на центральной городской площади, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Организаторы планируют выразить несогласие со строительством в непосредственной близости от Красноуфимска, бассейна реки Уфа и оздоровительного лагеря "Чайка" мусоросортировочного комплекса (МСК); поднять тему завышенных тарифов на вывоз твёрдых коммунальных отходов; привлечь внимание к "явным нарушением законодательства РФ" в области участия населения в местном самоуправлении и общественном контроле, выразившееся в лишении жителей ГО Красноуфимск права на участие в общественном обсуждении реализации планов строительства МСК.

Предполагаемое количество участников митинга - три тысячи человек. В уведомлении сказано, что "на мероприятии планируется использование звукоусиливающей аппаратуры, транспарантов и плакатов, соответствующих заявленной тематике". При этом организаторы готовы взять на себя, в случае необходимости, оказание медицинской помощи, поскольку среди участников есть люди с медицинским образованием.

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Красноуфимцы собираются митинговать против мусорного завода

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Теги: Красноуфимск, мусор, завод, митинг



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