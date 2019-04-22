Число погибших от взрывов в Шри-Ланке приблизилось к 300

Число погибших в результате взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, возросло до 290 человек, передает Hindustan Times.

Около 500 человек получили ранения. Среди погибших – 35 иностранцев.

Россиян среди жертв нет. Российские туристы находятся в курортных зонах, не затронутых серией взрывов, сообщили ранее в Российском союзе туриндустрии.

Напомним, шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где сегодня проходили пасхальные мессы.

Спустя несколько часов на острове прогремели седьмой и восьмой взрывы. Седьмой произошел неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде столицы, известно, что его устроил смертник.

Террористические организации пока не взяли ответственность за произошедшее.

По подозрению в причастности к атакам арестованы 13 человек. Задержанные являются местными жителями, их проверяю на "связи за рубежом", пишет Regnum.