В частном доме в Казани при пожаре погибли шесть человек

В частном доме в Казани при пожаре погибли трое взрослых и трое детей.

По данным республиканского МЧС, возгорание произошло поздним вечером 21 апреля. Пожарная бригада сразу выехала в Авиастроительный район столицы Татарстана.

Погибшие в одноэтажном доме люди, по словам спасателей, были родственниками: пожилая женщина проживала вместе с дочерью, ее мужем и тремя внуками. Самому младшему ребенку было всего девять месяцев.

Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Возгорание тушили более 45 человек, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Татарстане произошел пожар на производственной установке. Пострадали 17 человек.