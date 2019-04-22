Нефтегазовые компании могут обложить новым налогом для финансирования переселения жителей Крайнего Севера

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Нефтегазовые компании могут обложить новым налогом для финансирования переселения жителей Крайнего Севера

Министерство строительства и ЖКХ с 2020 г. предложило обложить недропользователей налогом на чистую прибыль для оплаты программы переселения жителей Заполярья.
Читайте также:

Минстрой предлагает ставку в 2%, следует из опубликованных документов. В список плательщиков могут войти такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Газпром нефть", НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, "Норникель", АЛРОСА, "Фосагро", золотодобывающие Highland Gold Mining и "Сусуманзолото", пишет "Коммерсант".

Минстрой предлагает направлять собранные средства на предоставление жилищных субсидий, право на которые имеют 191 тыс. семей, но ежегожно переселяется порядка 2,5 тыс. Решить проблему при сохранении существующего объема финансирования возможно будет только за 78 лет.

Поступления в бюджет от нового сбора могут составить порядка 60 млрд руб. в год. Однако собеседники в Правительстве указывают на обещание не повышать нагрузку на бизнес в течение шести лет, кроме того "северный сбор" может повлечь за собой снижение зарплат в регионах Крайнего Севера — очевидно, что работодатели будут фактически относить этот сбор на налоговые платежи, аналогичные соцсборам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нефтегазовые компании могут обложить новым налогом для финансирования переселения жителей Крайнего Севера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: налог, программа переселения, министерство строительства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3630

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети