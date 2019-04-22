Нефтегазовые компании могут обложить новым налогом для финансирования переселения жителей Крайнего Севера

Министерство строительства и ЖКХ с 2020 г. предложило обложить недропользователей налогом на чистую прибыль для оплаты программы переселения жителей Заполярья.

Минстрой предлагает ставку в 2%, следует из опубликованных документов. В список плательщиков могут войти такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Газпром нефть", НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, "Норникель", АЛРОСА, "Фосагро", золотодобывающие Highland Gold Mining и "Сусуманзолото", пишет "Коммерсант".

Минстрой предлагает направлять собранные средства на предоставление жилищных субсидий, право на которые имеют 191 тыс. семей, но ежегожно переселяется порядка 2,5 тыс. Решить проблему при сохранении существующего объема финансирования возможно будет только за 78 лет.

Поступления в бюджет от нового сбора могут составить порядка 60 млрд руб. в год. Однако собеседники в Правительстве указывают на обещание не повышать нагрузку на бизнес в течение шести лет, кроме того "северный сбор" может повлечь за собой снижение зарплат в регионах Крайнего Севера — очевидно, что работодатели будут фактически относить этот сбор на налоговые платежи, аналогичные соцсборам.