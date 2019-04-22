Российские военные проведут наблюдательные полёты над территориями США и Польши

22 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России За рубежом

Российские военные проведут наблюдательные полёты над территориями США и Польши

Российская группа инспекторов на самолете Ту-214ОН в рамках Договора по открытому небу проведёт наблюдательный полет над территорией США, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной безопасности Сергей Рыжков.

Как передаёт официальная газета Минобороны "Красная звезда", полёт будет выполняться в период с 22 по 27 апреля с аэродрома Роузкранс с максимальной дальностью до 4800 км. Порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором, проконтролируют американские специалисты.

Москва также планирует выполнить наблюдательный полёт на самолёте Ан-30Б над территорией Польши в период с 23 по 27 апреля. Максимальная дальность составит 1400 км.

Кроме того, по словам Рыжкова, в период с 22 по 26 апреля миссией Франции будет выполнен наблюдательный полёт над территорией РФ на самолёте С-130 с аэродрома Кубинка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские военные проведут наблюдательные полёты над территориями США и Польши

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минобороны РФ, Договор по открытому небу, наблюдательные полёты, российские военные, США, Польша, Франция, РФ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 3630

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети