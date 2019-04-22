Российские военные проведут наблюдательные полёты над территориями США и Польши

Российская группа инспекторов на самолете Ту-214ОН в рамках Договора по открытому небу проведёт наблюдательный полет над территорией США, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной безопасности Сергей Рыжков.

Как передаёт официальная газета Минобороны "Красная звезда", полёт будет выполняться в период с 22 по 27 апреля с аэродрома Роузкранс с максимальной дальностью до 4800 км. Порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором, проконтролируют американские специалисты.

Москва также планирует выполнить наблюдательный полёт на самолёте Ан-30Б над территорией Польши в период с 23 по 27 апреля. Максимальная дальность составит 1400 км.

Кроме того, по словам Рыжкова, в период с 22 по 26 апреля миссией Франции будет выполнен наблюдательный полёт над территорией РФ на самолёте С-130 с аэродрома Кубинка.