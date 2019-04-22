Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб пепла

Вулкан Ключевской утром 22 апреля выбросил столб пепла на высоту пять с половиной метров над уровнем моря. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Вулкану высотой 4750 м присвоен "жёлтый" код авиационной опасности.

"Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 140 км в сторону Камчатского залива, — говорится в сообщении. — На пути распространения пепла населённые пункты отсутствуют".

Туристическим группам ведомство рекомендует воздержаться от походов на Ключевской и по маршрутам вблизи него.

Напомним, в прошлом месяце пепловый выброс был зафиксировал на камчатских вулканах Карымский и Шивелуч.