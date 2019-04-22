22 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В центре Екатеринбурга водитель "Ниссана" устроил ДТП с двумя иномарками

Вечером 21 апреля в центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки. Об этом Накануне.RU сообщили в службе спасения "СОВА".

Инцидент произошёл на улице Свердлова, когда водитель машины Nissan Fairlady, двигавшийся во встречном направлении в сторону улицы Азина, не справился с управлением и допустил столкновение с Mitsubishi Lancer X, которая в итоге отлетела на Mazda 3.

"К счастью, в аварии никто не пострадал", — говорится в сообщении группы "СОВА Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

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В центре Екатеринбурга водитель "Ниссана" устроил ДТП с двумя иномарками

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Теги: Екатеринбург, ДТП, авария, инцидент



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