22 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Савченко назвала виновных в ухудшении российско-украинских отношений

Отношения между Киевом и Москвой испортили "безмозглые" и "жадные к власти" политики, заявила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая властями страны в терроризме.

"Плохо, что у нас разгорелись проблемы с Россией, и теперь нам нужно потратить время на то, чтобы эти проблемы урегулировать", — передаёт слова парламентария "РИА Новости".

При этом Савченко отметила, что считает нормальным, когда "геополитически без войны, без конфликтов каждая страна-соседка пытается иметь влияние на своих соседей".

"Что я хотела пояснить, что безмозглые политики, жадные к власти, абсолютно не думая про народ и про ситуацию в мире и обществе, начали расшатывать", — добавила она.

Напомним, в конце прошлого месяца, после начала выборов президента Украины Савченко призвала граждан страны не голосовать за старых политиков и, в частности, за действующего главу государства Петра Порошенко.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, арестованная год назад депутат была освобождена из-под стражи, после чего заявила о намерении продолжить борьбу за Украину и доказать свою невиновность в суде. По предъявленным обвинениям ей грозит лишение свободы на срок от пяти лет до пожизненного.

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Савченко назвала виновных в ухудшении российско-украинских отношений

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Теги: Надежда Савченко, Украина, российско-украинские отношения



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