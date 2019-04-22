Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий глава государства Петр Порошенко, признавший поражение во втором туре выборов президента, получил в США гарантии неприкосновенности после ухода со своего нынешнего поста.

По информации издания "Страна", которые ссылаются на источники в лоббистских кругах в Вашингтоне, американцы предупредили команду другого кандидата Владимира Зеленского, чтобы "Порошенко не трогали".

Тем временем, американское посольство на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах президента.

Напомним, Украина выбирала между двумя кандидатами, вышедшими во второй круг голосования - действующим президентом Петром Порошенко, который набрал 15,95% в первом туре, и актером юмористического жанра Владимиром Зеленским (30,24%).

По данным экзит-полов, Зеленский уверенно победил и во втором туре - сейчас ему отписывают 72,5%, а Порошенко - 27,5%. Окончательные результаты будут подведены до 1 мая, инаугурация президента Украины может пройти 3 июня.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду на то, что при новом президенте Украины переговорный процесс между Москвой и Киевом возобновится.