В больнице Кизильского скончался 95-летний пенсионер
В Челябинской области проводится проверка по факту смерти пожилого мужчины.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 19 апреля в больнице Кизильского скончался 95-летний мужчина. Ранее в медицинское учреждение его доставили родственники.
Мужчина жаловался на сердечную недостаточность.
По данному факту следствием организована доследственная проверка.
Ранее СМИ сообщили о том, что пенсионер скончался от несвоевременного оказания медицинской помощи.