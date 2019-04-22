В больнице Кизильского скончался 95-летний пенсионер

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти пожилого мужчины.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, 19 апреля в больнице Кизильского скончался 95-летний мужчина. Ранее в медицинское учреждение его доставили родственники.

Мужчина жаловался на сердечную недостаточность.

По данному факту следствием организована доследственная проверка.

Ранее СМИ сообщили о том, что пенсионер скончался от несвоевременного оказания медицинской помощи.