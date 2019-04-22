В Перми разыскивают владельца лодки, который мог утонуть в Каме

Правоохранительные органы Перми разыскивают всех, кто владеет какой-либо информацией о происшествии на реке Кама.

Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России на транспорте региона, 21 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на реке, в 100 от КамГЭС, находится резиновая надувная лодка на веслах без людей. Прибыв на место происшествия, сотрудники транспортной полиции извлекли лодку из реки.

В ней были обнаружены удочка и полиэтиленовый пакет с рыболовными снастями, а также пластиковый футляр с очками.

Очевидцы говорят, что видели в лодке человека. В настоящее время на реке работают сотрудники МЧС и водолазы.