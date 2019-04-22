СМИ: жителей Дальнего Востока увольняют, заменяя мигрантами

В Приморском крае в ближайшее время могут попасть под сокращения около 4 тыс. человек.

Как сообщил председатель Федерации профсоюзов региона Владимир Исаков, увольнения ожидаются на реальных, работающих производствах. "Например, РусГидро планирует перевести 500 энергоремонтников края в Хабаровскую ремонтно-монтажную компанию. Но отраслевой профсоюз, опираясь на практику подобных схем, считает, что люди просто останутся без работы", - сказал Исаков.

По его словам, без работы могут остаться около 4 тысяч человек работников в энергетике, судостроении, горной металлургии и других отраслях. Среди причин - тяжелое финансовое положение организаций, сокращение гособоронзаказа, переведение части персонала на аутсорсинг.

Тем временем, похожие проблемы отмечаются и в других регионах Дальнего Востока. Как сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, Лидер ФНПР отметил, реальная ситуация с работой на Дальнем Востоке существенно отличается от официальной картины: "идут массовые сокращения без предоставления высвобождающимся новых рабочих мест, а на открывающиеся вакансии приглашаются жители других регионов и стран, готовые трудиться за более низкую зарплату и при отсутствии каких-либо соцгарантий". "Это негосударственный подход, - отметил Шмаков, сообщает Vladnews.

Как сообщалось ранее, рост промышленного производства в России в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении, сообщил Росстат. При этом еще в феврале динамика была куда выше - 4,1%. В сравнении с февралем снизились показатели обрабатывающих отраслей и предприятий, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. В Министерстве экономического развития РФ пояснили, что вклад в снижение годовых темпов роста внесла добыча полезных ископаемых из-за сокращения производства нефти в соответствии с обязательствами, принятыми Россией в рамках ОПЕК+.

Напомним, по прогнозу Минэкономразвития в 2019 г. рост промышленного производства в текущем году ожидается на уровне 2,3%.