22 Апреля 2019
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Экономика В России

В ФАС предложили повысить цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба России предложила повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению.

Как предполагается, с 1 июля 2019 года стоимость возрастет на 1,4%. "Утвердить с 1 июля 2019 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", - говорится в приказе ведомства, сообщает ТАСС.

Тем временем, чтобы избежать повышения тарифов для населения, необходимо отказаться от приватизации ключевых компаний экономики, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его мнению, курс правительства должен полностью изменится.

ФНПР, сказал Шмаков, выступает против существенного повышения тарифов в ЖКХ и других сферах. Чтобы государство могло полноценно регулировать работу стратегических отраслей, необходимо менять правила работы экономики, сказал он на интернет-конференции.

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В ФАС предложили повысить цены на газ для населения

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Теги: ФАС, газ, ЖКХ



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