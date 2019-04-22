Северная Корея намерена развивать связи с Москвой

Власти КНДР хотят укрепить экономические связи с Москвой и ослабить зависимость от Китая.

Как пишет Mainichi со ссылкой на соответствующий доклад, Северная Корея планирует отказаться от ориентации на Пекин в пользу других стран региона, а также России.

В документе говорится о новой задаче экономического развития страны — довести объем экспортно-импортных операций с российской стороной до $1 млрд.

В пятилетнем стратегическом плане КНДР также предлагается России предоставить Пхеньяну средства, необходимые для строительства гидроэлектростанций и других объектов, сообщает Газета.ру.

Ранее в Кремле сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля. Визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Переговоры могут состояться во Владивостоке, куда российский лидер может направиться после саммита "Пояса и пути" в Пекине 26 - 27 апреля.

Глава администрации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чхан Сон ранее был замечен во Владивостоке.