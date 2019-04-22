Столкновения в Грузии: местные жители выступают против строительства ГЭС

В Панкисском ущелье на территории Грузии возобновлено строительство гидроэлектростанции.

Против строительства ГЭС выступили местные жители, которые вступили в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Люди использовали камни и палки, в ответ полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. В столкновениях травмы получили 27 человек, среди которых 15 сотрудников правопорядка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "готова, в рамках своей компетенции, сделать все необходимое для защиты законных интересов, как государства, так и каждого человека".

Как заявил заместитель главы МВД Грузии Каха Сабанадзе, работы временно приостановлены.

В Панкисском ущелье преимущественно проживают кистинцы (этнические чеченцы), сообщает "Коммерсант".