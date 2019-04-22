Писатель Дмитрий Быков начал разговаривать

Писатель Дмитрий Быков, который госпитализирован в Москве, пришел в сознание и может разговаривать.

"Разговаривает и командует. И дышит сам", — сообщил председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Ранее супруга писателя сказала, что Быков "переведен на самостоятельное дыхание", сообщает ТАСС.

Напомним, писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. 18 апреля на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко. Супруга литератора Ирина Лукьянова на официальной странице Быкова в Facebook отметила, что её супруг "просто немного переработал – отдохнёт и вернётся в строй".