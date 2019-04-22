Четыре человека находятся в реанимации в результате природных пожаров в Забайкалье

Количество получивших ожоги в результате природных пожаров в Забайкальском крае достигло 29 человек.

Восемь пострадавших госпитализированы бортом санавиации, четверо - находятся в реанимации. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще двух - крайне тяжелое. У остальных пострадавших медики констатируют ожоги средней степени тяжести.

У многих - ожоги конечностей и лица. Кроме того, больные имеют поражения дыхательных путей, что затрудняет лечение, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в Забайкалье природные пожары спалили 94 жилых дома в 16 населенных пунктах края. По данным спасателей, огонь с горящей травы перешел на постройки.

Уничтожено также 17 нежилых домов, 59 хозпостроек, 68 ферм, погибли 3,2 тыс. голов скота.