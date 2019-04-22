Зеленский рассказал, чем займется на посту президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, согласно экзитполам, побеждает во втором туре выборов, заявил, что, прежде всего, намерен возвратить в страну "всех заключенных и пленных".

Кроме того, он намерен продолжать работу по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе и не исключил перезагрузку данного процесса.

Также Зеленский сообщил, что заменит генпрокурора Украины Юрия Луценко, который занимает свою должность с 2016 года.

Говоря о возможности предоставления государственного поста своему сопернику на выборах Петру Порошенко, который официально покинет должность президента в мае, Зеленский сказал, что при рассмотрении этого вопроса обратится к обществу, сообщает ТАСС.

Украина выбирала между двумя кандидатами, вышедшими во второй круг голосования - действующим президентом Петром Порошенко, который набрал 15,95% в первом туре, и актером юмористического жанра Владимиром Зеленским (30,24%).

По данным экзит-полов, Зеленский уверенно победил и во втором туре - сейчас ему отписывают 72,5%, а Порошенко - 27,5%. Окончательные результаты будут подведены до 1 мая, инаугурация президента Украины может пройти 3 июня.

Ранее Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео осудил применение своим оппонентом Владимиром Зеленским термина "повстанцы ДНР/ЛНР" в отношении российских оккупационных войск в Донбассе, сообщила пресс-служба Порошенко.