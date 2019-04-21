Из Крыма на Украину приехали голосовать до 800 человек, - Джемилев

Из российского Крыма приехали проголосовать на выборах президента Украины 700-800 человек. Такие цифры в эфире канала "Прямой" озвучил многолетний в прошлом лидер "Меджлиса" (запрещен в России) Мустафа Джемилев.

По его словам, людей было бы больше, если бы не трудности.

"Чтобы проголосовать, нужно выезжать дважды: приехать, зарегистрироваться, потом снова приехать. Огромные очереди. И также большие риски", - сказал он.

Днем погранслужба Украины обвинила российских пограничников в том, что они якобы создают трудности крымчанам по выезду для голосования на Украине.

Впрочем, о том, что крымчане специально выезжали на Украину для голосования, известно только со слов Джемилева.

Как сообщало Накануне.RU, во втором туре украинских выборов Владимир Зеленский уверенно победил, набрав около 72%.