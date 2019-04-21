22 Апреля 2019
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Политика

На Украине закончились выборы президента: побеждает Зеленский

Голосование второго тура выборов президента Украины завершилось, участки закрылись в 20.00 местного времени.

Украина выбирала между двумя кандидатами, вышедшими во второй круг голосования - действующим президентом Петром Порошенко, который набрал 15,95% в первом туре, и актером юмористического жанра Владимиром Зеленским (30,24%).

По данным экзит-полов, Зеленский уверенно победил и во втором туре - сейчас ему отписывают 72,5%, а Порошенко - 27,5%. Окончательные результаты будут подведены до 1 мая, инаугурация президента Украины может пройти 3 июня.

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На Украине закончились выборы президента: побеждает Зеленский

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Теги: выборы, экзит-пол, зеленский



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