21 Апреля 2019
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Происшествия В России

Найден седьмой из девяти сбежавших в Тыве заключенных

Седьмой из девяти сбежавших заключенных найден в Тыве. Беглец 1985 года рождения был обнаружен во дворе одного из домов села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района.

Шестерых заключенных поймали ранее 15 апреля. Для оказания помощи по розыску в регион прибыли сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел, передают Известия.

Напомним, что 14 апреля из ИВС в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района республики сбежали девять человек. Четверо из них на момент побега уже получили приговор суда за разбой, грабеж и причинения тяжких телесных повреждений и ожидали этапирования к месту отбывания наказания. Еще пятеро только ожидали суда и подозревались в совершении убийства, причинении тяжких телесных повреждений, краже и нарушении правил дорожного движения, повлекших тяжкий вред здоровью.

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Найден седьмой из девяти сбежавших в Тыве заключенных

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Теги: заключенные, побег



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