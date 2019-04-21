На митинге в Челябинске потребовали остановить "всероссийскую аферу" и не голосовать за назначенцев Кремля

21 апреля на площадке у ДК им. Колющенко в Челябинске прошел первый в текущем году митинг против планов "Русской медной компании" (РМК) построить Томинский горно-обогатительный комбинат. На мероприятие пришло несколько сотен человек, в целом все прошло в конструктивной обстановке, за исключением одного – какого-то мужчину с неадекватным поведением сотрудникам полиции пришлось вывести со сцены под руки. Активисты "Стоп-ГОКа" уверены, что это был специально подосланный провокатор, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодняшний митинг как заявленное и согласованное мероприятие против строительства Томинского ГОКа – первый в 2019 году (до этого акции проходили в форме одиночных пикетов и т.д.) и первый, как отмечали буквально все выступающие, после смены власти в Челябинской области. Приглашенный снова на акцию врио губернатора Алексей Текслер и в этот раз, разумеется, проигнорировал приглашение собравшихся, не почтили своим присутствием мероприятие и его подчиненные. Митинг организовали "Стоп-ГОК" при поддержке местного "Яблока", "Левого фронта", экологических движений "Челябинск, дыши!", "Гражданин" и др.

Постепенно перед сценой собралось от 350 до 400 человек, многие пришли с плакатами, на которых выражали свои требования. Были и обманутые дольщики (нескольких компаний), и люди в казачьей экипировке, протестовавшие против загрязнения воздуха в Магнитогорске. Проведенная перекличка выявила присутствие на митинге протестующих против Томинского ГОКа из всех семи районов Челябинска, приехали также жители Сосновского района (где будет располагаться предприятие), Копейска, Полетаевского сельского поселения. У последних протест касается не только строительства ГОКа, но и включает в себя требования ликвидации так называемого "временного" полигона по переработке отходов.

В митинге принял участие заместитель председателя общероссийской партии "Яблоко" Николай Рыбаков, после чего выступил руководитель челябинского отделения Ярослав Щербаков. Рыбаков, специально прилетевший в Челябинск, призвал челябинцев отказаться от иллюзий по поводу присланного из Москвы врио губернатора Алексея Текслера (который, напомним, очень осторожно или вообще никак пока не высказывается по теме Томинского ГОКа. – прим.) и показать на предстоящих в сентябре выборах отношение к столичным назначенцам. После чего, собственно, получил слово Щербаков, а он, напомним, участвовал в конкурсном отборе на пост главы Челябинска в феврале и сегодня судится с администрацией города и городской думой по поводу процедурных моментов. Короче говоря, "яблочники" сегодня получили прекрасную площадку для критики как вообще российских порядков и политической ситуации, так и конкретно для продвижения собственного возможного кандидата на пост губернатора. Благо, как мы говорили, южноуральские парламентарии в срочном порядке меняют закон, позволяющий претендовать на пост главы губернии даже самовыдвиженцам

Наиболее информативным и содержательным на сегодняшнем митинге было выступление химика Надежды Вертяховской, которая совместно с некоторыми другими экспертами, близкими к движению "Стоп-ГОК", продолжает упорно изучать проект Томинского ГОКа.

По словам Вертяховской, чем больше оказывается в открытом доступе документов и техдокументации по проекту, тем очевиднее для специалистов-практиков становится абсурдность, если не сказать – преступность, замыслов. Вертяховская (а также эксперт Светлана Князева, Раиса Казанцева и многие другие, люди, заметим, не с улицы, а отработавшие в советских еще институтах по проблемам проектирования, стройки и т.д.) раз за разом напоминает: строительство объекта 1 класса опасности в непосредственной близости от единственного источника водоснабжения полуторамилионной агломерации Челябинска является не головотяпством, а преступлением! Возможно с коррупционной составляющей!

"Не изучена ситуация с двумя геологическими разломами под объектом, Тимофеевским и Томинским разломом, нет комплексной экспертизы проекта, нет по существу ничего! Но на все наши обращения в органы власти нам отовсюду приходят стандартные отписки – все изучено, все одобрено и разрешено", - говорит Надежда Вертяховская. При этом, по ее словам, с советских еще времен известно о чрезвычайно низком содержании собственно меди в запасах Томинского месторождения, извлечение руды будет связано с чудовищными затратами и обуславливает низкую рентабельность. Из приведенных цифр звучали, например, такие оценки: при добыче 1 тонны руды будет образовываться до 120 тонн токсичных отходов, сами они будут складированы на площади в 80 гектар, в итоге под Челябинском образуется пустыня с объемом отработанных шлаков в несколько миллионов тонн. "Безумием" была названа идея разработки Томинского месторождения и попытка в дальнейшем засыпать отходами производства Коркинский разрез на другом конце города…

"Это афера российского масштаба и приведет к катастрофе, её надо остановить!" - предупредила напоследок выступающая, которую поддержали все остальные.

В заключение стоит отметить, что, несмотря на царящую пока всеобщую радость от назначения Алексея Текслера в статусе врио губернатора и отставку Бориса Дубровского, "стоп-гоковцы" очевидно не намерены отступать от своих требований. Напомним, что ранее, на протяжении 2016-2018 гг. на подобных и других митингах не раз и не два звучали требования отставки для губернатора Челябинской области. В 2017 году сигналы дошли-таки до Кремля и лидеру "Стоп-ГОКа" Василию Московцу звонил из самолета президент Владимир Путин, но предшественник Текслера и его подчиненные предпочли тогда вместо переговоров, как говорится, "замылить тему".

В результате протест никуда не делся и в любой момент может радикализироваться, для начала, например – в качестве более жестких требований. В любом случае предстоящие выборы губернатора и выборы муниципальных депутатов городской думы станут по-настоящему "экологической битвой", эти темы обойти или там замолчать уже не получится ни одному кандидату.

Не исключено, что в резиденции губернатора это уже начали понимать.

В контраст с аналогичными митингами в Челябинске прошлой весной сегодняшнее мероприятие прошло практически без присутствия полицейских, автозаков, тем более бойцов ОМОНа или Росгвардии.

Повторимся: все попытки маргинализировать "Стоп-ГОК", а лидеров экологического протеста представить как людей, выражающих мнение небольшого количества граждан, да еще и чуть ли не на деньги пресловутого "Госдепа", провалились. И экологическая тематика в Челябинске, да и в целом в области, давно стала фактором политики и фактором значимым.

Буквально накануне, напомним, в Челябинске прошел форум "Чистая страна", посвященный проблемам экологии и на который ожидался приезд премьер-министра Дмитрия Медведева.