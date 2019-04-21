Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.

Он написал, что на Украине снова проходит масштабное маркетинговое исследование алкогольных предпочтений населения, и, "по данным утренней волны опроса", шоколадный ликер имеет 25%, а настойка крапивная зеленая - 75%.

Позже, "с учетом более поздней волны", расклад сил чуть изменился: шоколадный ликер - 28%, настойка крапивная - 72%. Он объяснил это тем, что на западе Украины традиционно голосуют чуть позже, поэтому показатели ликера в течение дня несколько увеличиваются. Однако принципиального значения это не имеет. А кроме того, даже там крапивная настойка опережает ликер.

Политолог Дмитрий Раимов также опубликовал цифры, которые практически совпадают с данными Гужвы. Он написал про "цены в супермаркете: зеленый авокадо по 72,5, шоколадные конфеты по 26".

В комментарии к записи Гужвы об алкоголе пользователь Наталья Бабанина написала, что "и то, и другое - паленка. Но от ликера уже попа слиплась".

По данным ЦИК Украины, на 15.00 явка составила 45%. Наименее активны Галиция и Закарпатье.

Отметим, что в первом туре неофициальные данные экзитполов, обнародованные днем, почти совпали с результатами голосования. Таким образом, как и ожидалось, новым президентом Украины становится Владимир Зеленский, который, напомним, пообещал продолжить антироссийский курс страны и не допустить урегулирования конфликта в Донбассе.