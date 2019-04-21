21 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

Главный редактор украинского издания "Страна" Игорь Гужва, используя метафоры, обнародовал в Facebook результаты экзитполов во время второго тура голосования на выборах президента Украины.
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Он написал, что на Украине снова проходит масштабное маркетинговое исследование алкогольных предпочтений населения, и, "по данным утренней волны опроса", шоколадный ликер имеет 25%, а настойка крапивная зеленая - 75%.

Позже, "с учетом более поздней волны", расклад сил чуть изменился: шоколадный ликер - 28%, настойка крапивная - 72%. Он объяснил это тем, что на западе Украины традиционно голосуют чуть позже, поэтому показатели ликера в течение дня несколько увеличиваются. Однако принципиального значения это не имеет. А кроме того, даже там крапивная настойка опережает ликер.

Политолог Дмитрий Раимов также опубликовал цифры, которые практически совпадают с данными Гужвы. Он написал про "цены в супермаркете: зеленый авокадо по 72,5, шоколадные конфеты по 26".

В комментарии к записи Гужвы об алкоголе пользователь Наталья Бабанина написала, что "и то, и другое - паленка. Но от ликера уже попа слиплась".

По данным ЦИК Украины, на 15.00 явка составила 45%. Наименее активны Галиция и Закарпатье.

Отметим, что в первом туре неофициальные данные экзитполов, обнародованные днем, почти совпали с результатами голосования. Таким образом, как и ожидалось, новым президентом Украины становится Владимир Зеленский, который, напомним, пообещал продолжить антироссийский курс страны и не допустить урегулирования конфликта в Донбассе.

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Зеленский набирает более 70% на выборах президента Украины

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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