"Дружба" дружбой, но... Минск ограничил экспорт российской нефти, идущей по трубе "Дружба", из-за плохого качества

Белоруссия ограничила экспорт российской нефти из-за проблем с качеством сырья, сообщает белорусское агентство Белта.

По данным издания, "Белнефтехим" временно ограничил поставки продукта.

"С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям", - сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Он пообещал восстановить поставки топлива иностранным контрагентам после исправления ситуации с качеством нефти.

Напомним, качество нефти марки Urals, передаваемой по нефтепроводу "Дружба", взволновало Минск накануне. В смеси якобы было обнаружено завышенное содержание хлорорганических соединений, норма превышена в десятки раз. Переработка такой нефти может привести к нарушению в работе НПЗ, заявил "Белнефтехим" и запросил встречу с представителями "Транснефти", на которой намеревался обсудить компенсацию от "Транснефти" за поставку некачественной нефти. "Требуется заместить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Над этим работаем и ждем информации от российской стороны", — отметил глава белорусского концерна Андрей Рыбаков.

Советник президента "Транснефти" Игорь Дёмин сообщил, что представители компании встретятся с белорусской стороной.