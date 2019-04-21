РСТ: Российские туристы находились в других курортных зонах Шри-Ланки

Российские туристы находятся в курортных зонах, не затронутых серией взрывов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

"Сейчас на Шри-Ланке сезон для российского рынка. Мы обзвонили туроператоров — у многих есть там туристы, но они находятся в курортных зонах, не в Коломбо. Из трёх отелей, в которых произошли взрывы, ни в одном, по данным операторов, организованных российских туристов на тот момент не было", — отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает Интерфакс.

Между тем, в последние несколько часов на острове прогремели седьмой и восьмой взрывы. Седьмой произошел неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Погибли по меньшей мере два человека, не менее 10 получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде столицы, известно, что его устроил смертник. По последним данным, число погибших достигло 185 человек