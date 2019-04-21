"Слышит и реагирует". В состоянии Дмитрия Быкова наметилась положительная динамика

Писатель Дмитрий Быков пришел в себя, сообщает Telegram-канал Baza.

"Дмитрий Быков пришёл в сознание. Врачи отмечают у него отличную положительную динамику", говорится в сообщении канала.

Супруга Быкова Ирина Лукьянова также написала в Facebook, что есть позитивная динамика. "Слышит и реагирует", - отметила она.

Напомним, писателю стало плохо по время полёта из Екатеринбурга в Уфу. Сигнал о помощи поступил с борта в 12.33 16 апреля. Самолет приземлился в аэропорту только через полчаса, в здравпункте Быков был в 13.13. К врачам писателя доставили в возбужденном состоянии: он размахивал руками, вскоре ему с трудом сделали ЭКГ. Его держали 5 человек. После здравпункта пострадавшего сразу отправили в больницу. Позже его ввели в медикаментозную кому. 18 апреля на помощь уфимским коллегам из Москвы вылетели сотрудники госпиталя имени Бурденко. Супруга литератора Ирина Лукьянова на официальной странице Быкова в Facebook отметила, что её супруг "просто немного переработал – отдохнёт и вернётся в строй".