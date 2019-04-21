21 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

На выборах президента Украины за три часа проголосовали 18% избирателей

На выборах президента Украины за первые три часа голосования проголосовали 17,66% избирателей, сообщает ЦИК страны. Это больше, чем было в первом туре, когда к 11.00 свой голос отдали 16%.
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Различие в явке традиционное для Украины. Наиболее активно с утра голосуют юго-восточные и центральные области. Так, лидером по явке является Запорожская область, где за три часа проголосовали уже 24%. Также более 20% избирателей проголосовали в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях.

Наименее активны пока западные области: Закарпатская (8%), Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская (все около 11%). Там традиционно основная часть избирателей голосуют во второй половине дня.

Однако в первом туре западные области в целом показали гораздо меньший результат по сравнению с 2014 годом - примерно на 10%, а юго-восточные - наоборот, больше на 10%. Это и обусловило большой перевес Владимира Зеленского, которого больше всего поддерживают именно в юго-восточных регионах.

Напомним, по опросам, во втором туре ожидается явка на уровне 65-70%. Зеленского поддержат порядка 70%.

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На выборах президента Украины за три часа проголосовали 18% избирателей

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Теги: Украина, выборы президента Украины, явка



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