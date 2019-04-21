В терактах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Из 160 погибших в серии взрывов на Шри-Ланке 35 человек были иностранцами. Национальная принадлежность жертв устанавливается, МИД России предварительно сообщил, что россиян среди жертв нет.

Напомним, шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где сегодня проходили пасхальные мессы. Террористические организации пока не взяли ответственность за произошедшее.