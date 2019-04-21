В пожарах Забайкалья сгорели тысячи голов скота, десятки жилых домов

В Забайкалье природные пожары спалили 94 жилых дома в 16 населенных пунктах края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным спасателей, огонь с горящей травы перешел на постройки. Уничтожено также 17 нежилых домов, 59 хозпостроек, 68 ферм, погибли 3,2 тыс. голов скота.

Без крова остались 306 человек, 41 из которых - дети. Ситуация могла сложиться еще хуже - пожарным удалось не пустить пламя к 10,8 тыс. жилых домов, в которых живут 47,5 тыс. человек.

Накануне, напомним, сообщалось о 27 пострадавших при пожарах, двое из которых в тяжелом состоянии. Прокуратура края начала проверки в связи с информацией о возгораниях населенных пунктов на территории нескольких районов. В регионе, напомни, действует режим чрезвычайной ситуации.