Над Нижним Новгородом пролетел светящийся шар

В небе Нижегородской области был замечен неопознанный летающий объект. Очевидцы описывают его как светящийся белый шар с оранжевым хвостом. Наблюдение описано в группе "Регион-52" в соцсети.

"Многие жители Автозавода, Доскина, Дальнего Константинова и даже Арзамаса видели нечто яркое, световой объект, который с большой скоростью пролетел в небе", - говорится в описании к опубликованному видео. В комментариях жители региона подтверждают, что видели явление в разных районах области.