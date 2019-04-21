МИД: Россиян нет среди жертв и пострадавших в серии терактов на Шри-Ланке
Российских турситов нет среди погибших и пострадавших в серии терактов, которая произошла сегодня в крупных городах Шри-Ланки. Такое заявление со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову опубликовано в Twitter министерства.
По ее словам, посольство России на острове продолжает проверять эту информацию. В шести взрывах в церквях и крупных отелях погибли 160 человек, более 300 ранены.
Посольство обратилось к отдыхающим на Шри-Ланке туристам с просьбой быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.
!!!В связи с серией взрывов в Шри-Ланке, в том числе в г. Коломбо, просим российских туристов и проживающих в стране росграждан быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.— Russian Embassy, LKA (@RusEmbSriLanka) 21 апреля 2019 г.