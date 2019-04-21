МИД: Россиян нет среди жертв и пострадавших в серии терактов на Шри-Ланке

Российских турситов нет среди погибших и пострадавших в серии терактов, которая произошла сегодня в крупных городах Шри-Ланки. Такое заявление со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову опубликовано в Twitter министерства.

По ее словам, посольство России на острове продолжает проверять эту информацию. В шести взрывах в церквях и крупных отелях погибли 160 человек, более 300 ранены.

Посольство обратилось к отдыхающим на Шри-Ланке туристам с просьбой быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.