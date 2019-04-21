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Политика

МИД: Россиян нет среди жертв и пострадавших в серии терактов на Шри-Ланке

Российских турситов нет среди погибших и пострадавших в серии терактов, которая произошла сегодня в крупных городах Шри-Ланки. Такое заявление со ссылкой на пресс-секретаря МИД Марию Захарову опубликовано в Twitter министерства.

По ее словам, посольство России на острове продолжает проверять эту информацию. В шести взрывах в церквях и крупных отелях погибли 160 человек, более 300 ранены.

Посольство обратилось к отдыхающим на Шри-Ланке туристам с просьбой быть крайне внимательными, избегать мест массового скопления людей и оставаться в местах своего проживания.

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МИД: Россиян нет среди жертв и пострадавших в серии терактов на Шри-Ланке

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Теги: взрыв, церковь, шри-ланка, пасха



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Развитие сюжета:

Ранее 21.04.2019 11:29 Мск В терактах на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

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