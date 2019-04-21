Тартус наш. Россия арендует сирийский порт на полвека

Россия возьмет в аренду порт Тартус на 49 лет. Такие договоренности достигнуты на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом. Порт станет российским на следующей неделе. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, который проводил переговоры.

Российская аренда должна пойти на пользу сирийской экономике, считает чиновник, а также укрепить товарооборот между странами.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин объявлял что в Тартусе стоят подразделения ВМФ РФ и выводить их в планах нет. Тартус станет крупным инфраструктурным узлом - российские компании намерены построить там аэропорт и восстановить железнодорожное сообщение. Один из значимых проектов - восстановление завода автомобильных покрышек в Хаме и строительство нового цементного завода в городе ас-Салямия в провинции Алеппо. Также среди проектов - реконструкция и развитие железной дороги от месторождений фосфатов до порта Тартуса.