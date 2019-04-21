21 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом

Тартус наш. Россия арендует сирийский порт на полвека

Россия возьмет в аренду порт Тартус на 49 лет. Такие договоренности достигнуты на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом. Порт станет российским на следующей неделе. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, который проводил переговоры.
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Российская аренда должна пойти на пользу сирийской экономике, считает чиновник, а также укрепить товарооборот между странами.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин объявлял что в Тартусе стоят подразделения ВМФ РФ и выводить их в планах нет. Тартус станет крупным инфраструктурным узлом - российские компании намерены построить там аэропорт и восстановить железнодорожное сообщение. Один из значимых проектов - восстановление завода автомобильных покрышек в Хаме и строительство нового цементного завода в городе ас-Салямия в провинции Алеппо. Также среди проектов - реконструкция и развитие железной дороги от месторождений фосфатов до порта Тартуса.

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Тартус наш. Россия арендует сирийский порт на полвека

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Теги: тартус, аренда, порт, инфраструктурный узел



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