Число погибших в серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 160, есть иностранцы

Число погибших в серии терактов на острове Шри-Ланка продолжает расти и уже достигло 160 человек. Известно, что пострадали более 360, в том числе иностранцы.

Напомним, шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где сегодня проходили пасхальные мессы.

По предварительным данным, которые приводит РИА Новости, сред жертв и пострадавших нет россиян.

Пока никто не взял ответственность за этот теракт.