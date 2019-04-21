Число погибших в серии терактов на Шри-Ланке увеличилось до 160, есть иностранцы
Число погибших в серии терактов на острове Шри-Ланка продолжает расти и уже достигло 160 человек. Известно, что пострадали более 360, в том числе иностранцы.
Напомним, шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где сегодня проходили пасхальные мессы.
По предварительным данным, которые приводит РИА Новости, сред жертв и пострадавших нет россиян.
Пока никто не взял ответственность за этот теракт.