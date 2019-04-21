Десятки погибших и сотни раненых: Черная Пасха на Шри-Ланке

Шесть взрывов прогремели на Шри-Ланке сегодня, когда католическая церковь отмечает Пасху. Взрывные устройства сработали в шикарных отелях и переполненных церквях. Погибших более 40, счет раненых идет на сотни и эти цифры постоянно растут.

По сообщениям агентств, взрывы прогремели в столице острова, городе Коломбо и пригородном Негомбо. Три взрыва произошли в церквях и три - в пятизвездочных отелях.

Пока непонятно, какая террористическая группа ответственна за эту серию терактов