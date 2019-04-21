"Говорят, кур доят". Илон Маск пообщался в Twitter на русском

Глава космической корпорации SpaceX Илон Маск пообщался с подписчиками на русском языке. Так он поддержал дискуссию об инопланетянах.

Один из пользователей спросил Маска по-русски, не для того ли он осваивает космос, чтобы привезти на Землю инопланетян. На что Маск ответил "Где инопланетяне?". "Инопланетяне живут на Марсе под землёй, они прячутся. И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко", - ответил другой участник соцсети. "Вот где собака зарыта", - откликнулся Маск. Покритиковавшему его "славянскость" пользователю Маск не совсем логично заявил "Говорят, что кур доят".

Маск ранее уже демонстрировал познания в языке, отвечая русскоязычным подписчикам. Бизнесмен выразил благодарность за поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станции. "Спасибо за добрые слова!" — написал на русском языке Маск в ответ Кате Павлюченко, которая решила, что ни Дмитрий Рогозин, ни "Роскосмос" его не поздравят с этим событием.