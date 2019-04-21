Шоу должно продолжаться! Суд оставил Зеленского кандидатом в президенты

Суд в Киеве сегодня рассмотрел заявление адвоката президента Украины Петра Порошенко о "подкупе избирателей" кандидатом Владимиром Зеленским и отказал в удовлетворении.

Напомним, иск подал в Шестой Апелляционный административный суд Киева наблюдатель от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько, который, по данным СМИ, является адвокатом президента Украины Петра Порошенко.

ТАСС сообщает, что суд не нашел в действиях Зеленского, штаб которого распространял бесплатные билеты на прошедшие накануне дебаты с Петром Порошенко, признаков подкупа избирателей.

"Исковые заявления являются необоснованными и не подлежат удовлетворению" - сказано в решении суда. В частности суд заявил, что "доводы истца не заслуживают внимания, так как видеообращение с призывом получить бесплатные билеты на дебаты не подпадает под понятие запрещенной агитации", оно также было адресовано не только его сторонникам, а всем желающим прийти на мероприятие.

Добавим, что сегодня пройдет второй тур выборов президента Украины, в который прошли Порошенко и Зеленский.