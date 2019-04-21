Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских силовиков на северной окраине Донецка.

Журналисты готовили репортаж о быте мирных жителей поселка Спартак. Снайпер вел по ним прицельный огонь с направления Адеевки, сообщила Народная милиция ДНР. При этом ВСУ прикрывали его огнем из ручного противотанкового гранатомета.

Члены съемочной группы не пострадали. Народная милиция обратила внимание ОБСЕ на инцидент и потребовала осудить преступные действия украинских военных.