Белоруссия потребует компенсацию за плохую нефть

"Белнефтехим" намерен требовать компенсацию от "Транснефти" за поставку нефти. В смеси Urals обнаружено завышенное содержание хлорорганических соединений.

Глава белорусского концерна Андрей Рыбаков заявил, что все последствия будут обсуждаться с "Транснефтью".

"Требуется заместить нефть качественным продуктом с отсутствием превышения допустимой концентрации по хлорорганике. Над этим работаем и ждем информации от российской стороны", — отметил Рыбаков.



Первым о поступлении некачественной нефти сообщил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.